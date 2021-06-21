На Пискаревском кладбище стартовали ремонт и реставрация ограды Аллеи Памяти

Помимо этого, предусмотрена реставрация кирпичных кладок забора с заменой устаревшего шва, укреплением поврежденных кирпичей и восстановлением целостности стены.

В рамках действующего разрешения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) стартовали ремонтные и реставрационные работы на объектах федерального значения, расположенных на территории Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге.

Работы ведутся на участке ограждения Аллеи Памяти и историческом заборе с чугунными урнами, расположенном рядом с центральной группой входа и вдоль юго-восточного направления аллеи.

Планируется проведение тщательной очистки камней Аллеи Памяти от загрязнений и разрушающего воздействия микроорганизмов специальными щадящими способами, восстановление утраченных фрагментов конструкции, заделывание трещин и сколов специальным раствором.

Помимо этого, предусмотрена реставрация кирпичных кладок забора с заменой устаревшего шва, укреплением поврежденных кирпичей и восстановлением целостности стены. Будут очищены известняковые блоки, обработаны биозащитными средствами, устранены мелкие дефекты, а вся поверхность получит дополнительную обработку водоотталкивающим составом.

Металлические элементы исторического ограждения — чугунные урны и ажурные решетки Аллеи Памяти — пройдут полную реконструкцию: будет удалён старый слой краски и ржавчина, выполнена химическая чистка, покрытие грунтовочным слоем и нанесено новое декоративно-защитное покрытие специальной атмосфероустойчивой эмалью.

Процесс восстановления исторических объектов будет проходить последовательно и систематически.

Стоит отметить, что в предшествующие годы на территории Пискарёвского мемориала успешно проведены важные реконструкции: обновлён участок композиции "Вечный огонь", включающий восстановление подпорной стенки, лестничных маршей, облицовку плиткой и установку новых гранитных покрытий. Был отреставрирован Мемориальный бассейн, возвращены оригинальные декоративные мозаичные панно.

Дополнительно реализованы мероприятия по установке современной системы декоративной подсветки памятника, позволяющей создать гармоничное восприятие комплекса в вечернее и ночное время суток.

Ранее мы сообщили о том, что Дом Ведомства на Казанской признан памятником регионального значения.

Фото: КГИОП Петербурга