На Пискаревском кладбище стартовали ремонт и реставрация ограды Аллеи Памяти

В рамках действующего разрешения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) стартовали ремонтные и реставрационные работы на объектах федерального значения, расположенных на территории Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге.
Работы ведутся на участке ограждения Аллеи Памяти и историческом заборе с чугунными урнами, расположенном рядом с центральной группой входа и вдоль юго-восточного направления аллеи.
Планируется проведение тщательной очистки камней Аллеи Памяти от загрязнений и разрушающего воздействия микроорганизмов специальными щадящими способами, восстановление утраченных фрагментов конструкции, заделывание трещин и сколов специальным раствором.
Помимо этого, предусмотрена реставрация кирпичных кладок забора с заменой устаревшего шва, укреплением поврежденных кирпичей и восстановлением целостности стены. Будут очищены известняковые блоки, обработаны биозащитными средствами, устранены мелкие дефекты, а вся поверхность получит дополнительную обработку водоотталкивающим составом.
Металлические элементы исторического ограждения — чугунные урны и ажурные решетки Аллеи Памяти — пройдут полную реконструкцию: будет удалён старый слой краски и ржавчина, выполнена химическая чистка, покрытие грунтовочным слоем и нанесено новое декоративно-защитное покрытие специальной атмосфероустойчивой эмалью.
Процесс восстановления исторических объектов будет проходить последовательно и систематически.
Стоит отметить, что в предшествующие годы на территории Пискарёвского мемориала успешно проведены важные реконструкции: обновлён участок композиции "Вечный огонь", включающий восстановление подпорной стенки, лестничных маршей, облицовку плиткой и установку новых гранитных покрытий. Был отреставрирован Мемориальный бассейн, возвращены оригинальные декоративные мозаичные панно.
Дополнительно реализованы мероприятия по установке современной системы декоративной подсветки памятника, позволяющей создать гармоничное восприятие комплекса в вечернее и ночное время суток.
Ранее мы сообщили о том, что Дом Ведомства на Казанской признан памятником регионального значения.
Фото: КГИОП Петербурга
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