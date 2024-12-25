Реставрация фасадов дома Балкашиной завершилась на Пушкинской улице

Реставраторы восстановили кирпичную кладку на лицевых и дворовых фасадах, включая уникальный исторический пустотелый кирпич на эркерах главного фасада.

Здание, расположенное на Пушкинской улице, 8, было возведено в 1877 году в стиле эклектики по заказу жены статского советника Натальи Балкашиной. Проект здания разработал архитектор Владимир Славянский. В 2024 году завершились работы по реставрации фасадов, сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Реставраторы восстановили кирпичную кладку на лицевых и дворовых фасадах, включая уникальный исторический пустотелый кирпич на эркерах главного фасада. Были устранены трещины методом инъектирования. Кроме того, специалисты воссоздали утраченную лепнину и чугунные балконные ограждения на эркерах.

Используя архивные фотографии, реставраторы смогли восстановить первоначальный вид балкона и входной двери. Все оконные рамы на главном фасаде теперь окрашены в единый цвет.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация доходного дома Николая Чайковского подошла к концу.

Фото: КГИОП