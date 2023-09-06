Реставрация доходного дома Николая Чайковского подошла к концу

Реставрационные мероприятия начались в 2022 году.

В Петербурге завершились работы по реставрации памятника культурного наследия — дома Николая Васильевича Чайковского, расположенного на улице Маяковского, 36–38. Об этом проинформировал КГИОП Петербурга.

Реставрационные мероприятия начались в 2022 году. Специалисты провели восстановление оригинальных входных дверей из дуба, а также привели в порядок и покрасили рамы оконных проемов в едином стиле.

Кроме того, были проведены работы по восстановлению известнякового цоколя здания, включая устранение повреждений камня. Также обустроены подвальные приямки из путиловского известняка, над которыми установлены металлические козырьки.

Доходный дом, принадлежавший капитану 1-го ранга Николаю Чайковскому, строился в два этапа. Правую часть здания возвели в 1905-1906 годах под руководством гражданского инженера Максима Капелинского. Левая часть была завершена в 1908-1909 годах архитектором Михаилом Сонгайло.

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Фото: КГИОП