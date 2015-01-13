Территория церкви Митрофания Воронежского с захоронениями признана памятником

Объект включает в себя погребальные сооружения, датированные 1859–1902 годами.

Территорию церкви Митрофания Воронежского с захоронениями внесли в список выявленных объектов культурного наследия, как сообщили в пресс-службе КГИОП.

Археологические исследования на территории церкви проводились специалистами Института мировой и российской истории РАН в октябре 2024 года. Были выявлены сохранившиеся стены и фундамент церкви. Определены размеры и расположение памятника.

Объект включает в себя погребальные сооружения, датированные 1859–1902 годами. Некоторые участки могли быть повреждены в процессе сноса храма в 1929 году. Также указывается, что при расчистке завалов не было повреждено культурный слой ниже уровня пола.

Ранее мы сообщили о том, что комплекс зданий Нового Арсенала в Петербурге признали памятником.

Фото: Citywalls.ru