Комплекс зданий Нового Арсенала в Петербурге признали памятником

Сейчас пользователем зданий комплекса является учреждение Министерства обороны РФ.

Комплекс зданий Нового Арсенала на Литейном проспекте обрел статус регионального памятника, сообщили в КГИОП Петербурга.

Комплекс состоит из корпусов, которые были построены и реконструированы в разное время. Есть постройки конца XVIII века и строения с интерьерами в стиле сталинского ампира.

Ранее на территории комплекса размещались склады, помещения для ремонта и хранения орудий, снарядов и материалов. В конце XVIII века по проектам архитектора Федора Демерцова возвели первые каменные цейхгаузы, кузницы и мастерские, а также главный корпус, обращенный на Литейный проспект.

С переводом Арсенала на правый берег Невы здания занимает Главное Артиллерийское управление. Там находились мастерские для отделки орудий, потом их преобразовали в Гильзовое отделение Петербургского патронного завода.

Сейчас пользователем зданий комплекса является учреждение Министерства обороны РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что комплекс построек Кожевенного завода в Петербурге стал памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга