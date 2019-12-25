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Комплекс зданий Нового Арсенала в Петербурге признали памятником
Сегодня, 9:40
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Комплекс зданий Нового Арсенала в Петербурге признали памятником

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Сейчас пользователем зданий комплекса является учреждение Министерства обороны РФ.

Комплекс зданий Нового Арсенала на Литейном проспекте обрел статус регионального памятника, сообщили в КГИОП Петербурга. 

Комплекс состоит из корпусов, которые были построены и реконструированы в разное время. Есть постройки конца XVIII века и строения с интерьерами в стиле сталинского ампира. 

Ранее на территории комплекса размещались склады, помещения для ремонта и хранения орудий, снарядов и материалов. В конце XVIII века по проектам архитектора Федора Демерцова возвели первые каменные цейхгаузы, кузницы и мастерские, а также главный корпус, обращенный на Литейный проспект. 

С переводом Арсенала на правый берег Невы здания занимает Главное Артиллерийское управление. Там находились мастерские для отделки орудий, потом их преобразовали в Гильзовое отделение Петербургского патронного завода. 

Сейчас пользователем зданий комплекса является учреждение Министерства обороны РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что комплекс построек Кожевенного завода в Петербурге стал памятником. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: кгиоп петербурга, новый арсенал, памятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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