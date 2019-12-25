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Комплекс построек Кожевенного завода в Петербурге стал памятником
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Комплекс построек Кожевенного завода в Петербурге стал памятником

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Сейчас здания комплекса выполняют производственные функции.

Комплекс построек Кожевенного завода Товарищества "И. А. Осипов и Ко" в переулке Декабристов, 7, обрел статус памятника регионального значения. Об этом рассказали в КГИОП Петербурга 25 декабря. 

"Товарищество И. А. Осипов и Ко" продолжительное время было одним из ведущих в отрасли кожевенного производства. Строительство завода поспособствовало становлению легкой промышленности в Северной столице, появлению рабочих мест и развитию прилегающей территории. 

В возведении зданий комплекса участвовали архитекторы Евгений Аникин, Алексей Сосков, Вацлав Кестнер, инженер Николай Салько, гражданский инженер Николай Богданов, техник Федор Федяков и другие. 

Корпуса бывшего завода Товарищества "И. А. Осипов и Ко" постройки XIX века выполнены преимущественно в "кирпичном" стиле. Сейчас здания комплекса выполняют производственные функции. 

Ранее на Piter.TV: здание Киновиевского ультрамаринового завода Г. И. Веге на Октябрьской набережной признано памятником. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: кгиоп петербурга, кожевенный завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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