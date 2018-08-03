Мост Ломоносова и Обуховский мост отреставрируют в Петербурге

Стоимость подготовки документации для реставрации переправ оценена в 2,68 млн рублей.

В Петербурге ГБУ "Мостотрест" объявило тендеры на разработку проектной документации для реставрации моста Ломоносова и Обуховского моста до конца мая 2026 года. Об этом пишет "Петербургский дневник" 19 марта.

Стоимость подготовки документации для реставрации моста Ломоносова оценена в 2,68 млн рублей. Отремонтируют свод переправы, промежуточные опоры, декоративные элементы, перильное ограждение, металлическое пролетное строение, дорогу и тротуары.

Разработка документации для реставрации Обуховского моста обойдется в такую же цену. Список работ аналогичен требованиям к мосту Ломоносова. А еще пройдет ремонт участков правого берега набережной Крюкова канала и набережной Фонтанки. Стоимость разработки проектной документации – 2,1 и 3,2 млн рублей соответственно.

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