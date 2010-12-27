На Обуховском мосту на сутки ограничат движение

С 22 часов 20 апреля в Петербурге будут вестись работы по Обуховскому мосту.

В Петербурге вечером 20 апреля на Обуховском мосту начнутся ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотрест". Однако, подрядчик информирует петербуржцев о том, что проехать по конструкции все-таки будет можно в оба направления, правда, со значительными ограничениями движения. Такие меры будут предприняты с 22 часов 20 апреля до 22 вечера 21 числа.

Сотрудники ГБУ "Мостотрест" рассказали, что на переправе установят новое асфальтобетонное покрытие, а также дорожные службы займутся фрезеровкой.

С 22 часов 20 апреля до 22 часов 21 апреля в направлении от центра города будет ограничено движение по половине проезжей части низовой стороны моста. Движение будет производиться по двум полосам в каждом направлении.

Напомним, что с 21 апреля в Петербурге перекроют некоторые улицы и ограничат движение из-за дорожных работ.