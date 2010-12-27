С 21 апреля в Петербурге перекроют некоторые улицы и ограничат движение из-за дорожных работ

В Северной столице в конце апреля местных жителей ждут неудобства из-за ремонтных работ на проезжей части.

В Петербурге с 21 апреля дорожные службы перекроют движение на нескольких улицах. Об этом сообщает "Мойка.78".

Полностью перекроют проезд для автомобилистов и прочего транспорта по улице Александра Матросова, начиная от участка с Парголовской улицы и заканчивая улицей Харченко. Такая мера связана с прокладкой газопровода и будет продолжаться с 21 по 23 апреля.На улице Есенина будут устанавливать конструкцию теплосети, поэтому участок в створе улицы Сикейоса будет закрыт до пяти часов утра 23 апреля.

Ради восстановления дороги с 21 по 23 числа временно ограничат движение по Корпусной улицы от Малой Пионерской до Малой Зелениной. Ремонт затронет участок и по Владимирскому проспекту. Там ограничат проезд на территории от Невского проспекта до Владимирской площади. Длительность работ увеличен до 29 апреля включительно.

С 21 по 27 апреля замена дорожного покрытия ограничит проезд по улице Шпалерная от Таврической ло Лафонской), а до 13 мая - от Литейного проспекта до Потемкинской улицы.

На Ждановской улице сотрудники дорожной службы будут менять бортовой камень. поэтому движение будет затруднено от Новоладожской улицы до Офицерского переулка с 21 апреля по 2 мая. Работы по отводу транспорта ограничат проезд по набережной Обводного канала по 30 апреля, начиная от участка с Атаманской улицей и заканчивая Кременчугской.