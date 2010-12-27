На Вантовом мосту перекроют две полосы движения

В период с 5 по 12 августа 2018 года.

На трассе А-118 "КАД" на Большом Обуховском мосту через Неву (Вантовый мост) будут полностью перекрыты две полосы движения (км 56+190 — км 57+184 внутреннего кольца). Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для движения с 5 по 12 августа перекроют третью и четвертую полосы, по первой и второй полосе будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. На участке АО "ВАД" будет производить работы по устранению колейности покрытия.

На участке установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы , смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Ранее мы сообщали, что на Вантовом мосту (км 83+826 — км 84+820 внешнего кольца) перекрыты 2 полосы движения до 6 августа 2018 года.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"