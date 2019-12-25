В Доме князя Кочубея после реставрации разместится представительство Генпрокуратуры РФ

Здание было построено в конце XVIII века.

Главгоэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию на работы в Доме князя Кочубея на Конногвардейском бульваре. Здание приспособят для современного использования. Об этом сообщила 21 апреля пресс-служба ведомства.

Проект подготовило архитектурное бюро "Студия 44". Специалисты демонтируют современные витражные конструкции атриума и устроят новые, возведут новую кровлю с восстановлением ее исторической конфигурации, отремонтируют и отреставрируют фасады с оградой. Мавританские бюсты также ждет ремонт.

Внутри здания восстановят покрытия полов, пятый этаж приспособят под технический чердак. После проведения всех работ в особняке разместится административно-вспомогательное здание прокуратуры Петербурга, а также представительство Генерального прокурора РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что церковь на Английской набережной отреставрируют для размещения театра "Мюзик-холл".

Фото: citywalls.ru