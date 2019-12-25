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Церковь на Английской набережной отреставрируют для размещения театра "Мюзик-холл"
Сегодня, 12:38
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Церковь на Английской набережной отреставрируют для размещения театра "Мюзик-холл"

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В церкви будут проводить концерты классической музыки — здание передали театру.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту реконструкции исторического здания англиканской церкви Иисуса Христа в центре Петербурга, где будет располагаться театр "Мюзик-Холл". Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба ведомства. 

Здание находится на Английской набережной, 56. Оно дважды перестраивалось. В 1815 году по проекту Джакомо Кваренги, в 1878 году —  по проекту Федора Болтенгагена. С 1970 по 1999 году в церкви находился склад. 

Объект культурного наследия федерального значения передали театру в 2017 году. Там обустроят административные помещения, а в центральном зале планируют проводить концерты классической музыки. Проект предполагает комплекс работ по сохранению объекта на общей площади более 2 тыс. "квадратов". Специалисты усилят грунты основания фундаментов, гидроизолируют стены, полы и подвальные помещения, отремонтируют кирпичную кладку стен и сводов. Периметр стен планируется усилить поясом из швеллера. Работы будут проводиться за счет федерального бюджета. 

На сайте "Мюзик-холла" говорится о том, что капитальная реставрация должна была начаться еще в 2000 году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские студенты за неделю собрали четверть миллиона на восстановление склепа из фильма "Брат". 

Фото: citywalls.ru

Теги: мюзик холл, объект культурного наследия, ремонт, церковь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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