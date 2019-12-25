Реставрация деревянного дома Вуича стартовала в Пушкине

Известно, что в период с 1930 по 1938 год в этом доме проживал известный писатель Алексей Толстой.

В Пушкине стартовала комплексная реставрация деревянного дома Вуича, расположенного на Церковной улице, 6. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП Петербурга.

Известно, что в период с 1930 по 1938 год в этом доме проживал известный писатель Алексей Толстой. В ходе реставрации планируется восстановить историческую планировку и архитектурное решение здания, которое было характерно для 1930-х годов.

Согласно официальному сообщению, наружные стены дома сильно повреждены гнилью, в некоторых местах они находятся в аварийном состоянии. Элементы сруба в пределах исторической планировки на втором этаже требуют ремонта, который будет включать разборку и последующее восстановление в прежних конструкциях. Нижние венцы первого этажа, поврежденные гнилью, будут полностью заменены.

Ранее стало известно, почему не все советские здания в Петербурге имеют архитектурную ценность.

Фото: Telegram / • КГИОП •