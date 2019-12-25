Прокуратура Петербурга требует отреставрировать Дачу Строганова

Здание находится в собственности акционерного общества "Росразмещение".

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга потребовала отреставрировать памятник градостроительства и архитектуры регионального значения "Дача Строгановых". Надзорное ведомство и КГИОП Северной столицы проводили проверку исполнения законодательства при содержании объекта.

Здание находится в собственности акционерного общества "Росразмещение". На фасаде и внутри дачи выявлены многочисленные трещины, объект требует незамедлительного проведения реставрационных работ. Еще около него расположена свалка строительного мусора.

Прокурор Адмиралтейского района внес представление в адрес руководства акционерного общества с требованием о принятии мер к проведению реставрационных работ, а также ликвидации отходов вблизи здания. Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры района. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что по решению суда собственник деревянной дачи в Ломоносове проведет реставрацию.

Фото: "Яндекс.Карты" (Максим)