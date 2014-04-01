Петербург отреставрирует дачу Воронцова

Дача канцлера Воронцова относится к числу исторических приморских владений вдоль Петергофской дороги.

В 2021 году будут отреставрированы фасады главного дома, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дача Воронцова "Новознаменка" на улице Чекистов. На реставрацию в бюджете города предусмотрено 39,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Дача канцлера Воронцова относится к числу исторических приморских владений вдоль Петергофской дороги, ведущей в загородные царские резиденции. У дачи было множество владельцев. До 1917 года там находила больница "для призрения хронических душевных больных". Потом в здании размещалась Третья сельскохозяйственная колония. В 1936 году колония была преобразована в Новознаменскую трудовую колонию для несовершеннолетних при НКВД. Во время войны постройка была почти полностью разрушена. В 1957-1961 годах дача Воронцова была восстановлена. Сейчас в здании находится Санкт-Петербургская международная школа.

В рамках реставрации предстоит укрепить цоколь, привести в порядок двери и окна, отреставрировать кирпичную кладку, лепной декор фасадов, крыльцо.

Студенты СПбГУ хотят отреставрировать склеп из фильма "Брат". Инициатор проекта, третьекурсница Валерия Ефремова, рассказала о том, что ей движет не только профессиональный, но и личный интерес. Она является прихожанкой лютеранской церкви, поэтому девушке особенно не безразлично состояние объектов культурного наследия, связанных с лютеранами.

Фото: citywalls.ru