В Петербурге отреставрируют здание штаба второго корпуса ПВО в центре города

Сейчас специалисты готовят проект реставрации дома, сроки пока не определены.

Здание штаба второго корпуса ПВО на Басковом переулке завесили фальшфасадом, на это обратил внимание читатель Piter.TV. Мы обратились в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга, чтобы узнать о дальнейшей судьбе памятника регионального значения.

Как выяснилось, дом №16, литера А по Баскову переулку собираются реставрировать. О таком намерении в КГИОП заявляли еще в 2018-м году. В апреле 2020-го года СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры" заключило государственный контракт на проведение работ по разработке проектной документации на реставрацию и ремонт лицевых и дворовых фасадов. По итогам конкурса проектировщиком выбрали ООО "СПбПроектРеставрация". Сумма контакта составила 2,4 млн рублей.

Объем и сроки реставрационных работ определят после рассмотрения проекта, разработанного подрядчиком.

Здание штаба корпуса ПВО в Басковом переулке включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения в январе 2018-го года. Пятиэтажное здание было построено в 1937-м году, ранее на его месте находился деревянный дом. Оно являлось одним из самых важных стратегических командных пунктов обороны Ленинграда во время блокады, куда поступала вся информация о воздушных налетах.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что копия исторического Дома Рогова в переулке Щербакова появится до осени 2021 года.

Фото: Piter.TV