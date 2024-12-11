В Петербурге пройдет реконструкция Удельного парка

Согласно актуальной историко-культурной экспертизе КГИОП, на трех участках парка планируется высадка новых деревьев и кустарников.

Масштабная реконструкция ожидает Удельный парк в Петербурге. Согласно актуальной историко-культурной экспертизе КГИОП, на трех участках парка планируется высадка новых деревьев и кустарников, включая клёны, рябины, ивы, яблони, черёмуху, ели и лиственницы.

Экспертиза подтверждает сохранение целостности объекта культурного наследия регионального значения "Удельный парк" при выполнении различных видов работ, таких как земельные, строительные, мелиоративные и хозяйственные мероприятия.

Кроме того, в планах обустроить дорожки и площадки, установить уличную мебель (урны, скамейки, велопарковки) и обновить мелиоративную систему, включающую укрепление и прокладку каналов. Также предусмотрено создание новых газонов.

Ранее мы сообщили о том, что на Ушаковской набережной появится самый большой в Приморском районе цветник.

Фото: ВКонтакте / Защитим Удельный парк! (Наталия Филлипова)