На Ушаковской набережной появится самый большой в Приморском районе цветник

Здесь высадят более 37 тысяч однолетников, таких как декоративная капуста, петуния гибридная, тагетес отклоненный и другие.

Городские службы готовятся к весеннему и летнему озеленению в Петербурге. В Красногвардейском районе планируется создание больших клумб. Приморский район города тоже не остался в стороне.

Самый большой цветник размером 500 квадратных метров появится на Ушаковской набережной. Здесь высадят более 37 тысяч однолетников, таких как декоративная капуста, петуния гибридная, тагетес отклоненный и другие.

Вторая по величине клумба будет расположена на пересечении Богатырского проспекта и проспекта Испытателей. Её площадь составит около 400 квадратных метров. Здесь появятся такие растения, как космея и тагетес, а георгины, петунии и бегонии добавят красок.

Третья композиция займёт участок на проспекте Испытателей. Площадь этого участка составит 380 квадратных метров. Композиция будет украшена ажурными лентами из агерации и цинерарии, а акценты из космеи, газании и тагетеса создадут яркие пятна.

Вертикальные элементы озеленения, такие как арки, вазоны и подвесные кашпо, будут украшены пышными ампельными растениями, такими как дихондра, сурфиния и калабрихоа.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 8 января выпало более 7 сантиметров снега.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга