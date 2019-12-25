Реставрация Тайничной башни Староладожской крепости стартует в 2026 году

Работы по проектированию начались в 2024 году. Летом прошлого года на территории башни проводились археологические исследования.

Реставрационные работы в Тайничной башне Староладожской крепости (Волховского района Ленинградской области) начнутся в 2026 году. Специалисты планируют укрепить фундамент, а также сохранившиеся участки кладки стен и лестницы.

Как сообщил председатель комитета по охране культурного наследия Ленобласти Владимир Цой, полное восстановление утраченных частей здания пока не входит в планы. Окончательное решение будет принято после проведения необходимых исследований и экспертиз.

Работы по проектированию начались в 2024 году. Летом прошлого года на территории башни проводились археологические исследования. Стоит отметить, что Тайничная башня была возведена в XVI столетии при реконструкции Староладожской крепости для ведения артиллерийского боя. Название она получила благодаря скрытому колодцу, который был соединен с рекой Волхов.

Разрушение башни началось ещё в середине XVII века, когда её частично разобрали до уровня нижнего свода. Позже обвалились стены лестницы, ведущей к колодцу, и башня прекратила своё существование.

Ранее мы сообщили о том, что в Ивангороде завершается реставрация здания музея Билибина.

Фото: ВКонтакте / Владимир Цой