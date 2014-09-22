В Ивангороде завершается реставрация здания музея Билибина

Реставрационные работы фасада здания начались в 2024 году. За несколько месяцев специалистам удалось вернуть особняку его исторический облик.

Завершается реставрация особняка Пантелеевых в Ивангороде (Кингисеппский район Ленинградской области) — строительные леса постепенно демонтируются. Фотографию обновленного здания опубликовал во вторник, 12 ноября, руководитель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. Теперь жители и гости Ивангорода могут оценить результаты проделанной работы.

Реставрационные работы фасада здания начались в 2024 году. За несколько месяцев специалистам удалось вернуть особняку его исторический облик, цвет которого был определен благодаря проектным изысканиям.

Особняк купца Пантелеева теперь занимает музей И.Я. Билибина.