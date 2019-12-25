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За неделю в Ленобласти снизилось число госпитализаций
Сегодня, 9:57
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За неделю в Ленобласти снизилось число госпитализаций

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Чтобы предотвратить простуду в переходный сезон и с наступлением холодов, эксперты советуют заранее сделать прививку от гриппа, регулярно проветривать помещения и заниматься физическими упражнениями.

Количество вызовов скорой помощи в Ленинградской области за прошедшую неделю осталось на уровне предыдущей недели. Тем не менее число госпитализаций за этот же период снизилось на 3%, составив 2575 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Власти региона подчеркивают, что все пациенты получили необходимую медицинскую помощь.

Чтобы предотвратить простуду в переходный сезон и с наступлением холодов, эксперты советуют заранее сделать прививку от гриппа, регулярно проветривать помещения и заниматься физическими упражнениями. Кроме того, для укрепления иммунной системы важно соблюдать правила здорового питания, следить за гигиеной рук и поддерживать позитивный настрой, отмечается в сообщении.

Ранее мы сообщили о том, что дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы.

Фото: Правительство  Ленобласти

Теги: ленобласть, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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