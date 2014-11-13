Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы

Сотрудники призывают водителей проявлять особую осторожность на скользких дорогах, соблюдать установленный скоростной режим, аккуратно маневрировать и правильно использовать тормоза.

Дорожные службы Ленобласти усилили свою работу, переведя более 130 единиц спецоборудования на круглосуточную уборку дорог в выходные дни. Сотрудники призывают водителей проявлять особую осторожность на скользких дорогах, соблюдать установленный скоростной режим, аккуратно маневрировать и правильно использовать тормоза.

Несмотря на предпринятые меры, поведение отдельных водителей продолжает вызывать беспокойство. Например, на дороге Парголово-Огоньки за один день произошли два ДТП с участием пострадавших, и причина этих происшествий связана не столько с плохим состоянием дороги или недостаточной уборкой, сколько с нарушением правил дорожного движения со стороны водителей.

Глава дорожных служб Ленобласти Денис Седов выразил разочарование на встрече с представителями правительства, отметив, что подобные инциденты вызывают печаль, но не удивляют. Водители подают жалобы на проблемы на дорогах круглосуточно через чат-бот и горячую линию "Ленавтодора", а также по телефону 8-812-660-46-47. За одну ночь дорожные службы использовали более 100 кубов антигололёдных материалов для предотвращения формирования льда на дорогах.