В Ленобласти запустили социальный проект "Впусти в семью"

Участникам программы предлагается познакомиться и поддерживать связь с людьми, живущими в одиночестве. Они смогут вместе проводить досуг: путешествовать, посещать театры или кинотеатры.

В Ленинградской области стартовал социальный проект "Впусти в семью", о чём сообщил Telegram-канал комитета по социальной защите населения. Жителям региона предложено взять шефство над одинокими гражданами.

Участникам программы предлагается познакомиться и поддерживать связь с людьми, живущими в одиночестве. Они смогут вместе проводить досуг: путешествовать, посещать театры или кинотеатры. Участники найдут общие интересы и способы совместного времяпровождения.

Для участия в проекте необходимо оставить контактные данные на сайте Центра социальной защиты населения. Специалисты свяжутся с теми, кто решит внести разнообразие в чью-то жизнь.