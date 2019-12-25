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В Ленобласти запустили социальный проект "Впусти в семью"
Сегодня, 9:41
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В Ленобласти запустили социальный проект "Впусти в семью"

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Участникам программы предлагается познакомиться и поддерживать связь с людьми, живущими в одиночестве. Они смогут вместе проводить досуг: путешествовать, посещать театры или кинотеатры.

В Ленинградской области стартовал социальный проект "Впусти в семью", о чём сообщил Telegram-канал комитета по социальной защите населения. Жителям региона предложено взять шефство над одинокими гражданами.

Участникам программы предлагается познакомиться и поддерживать связь с людьми, живущими в одиночестве. Они смогут вместе проводить досуг: путешествовать, посещать театры или кинотеатры. Участники найдут общие интересы и способы совместного времяпровождения.

Для участия в проекте необходимо оставить контактные данные на сайте Центра социальной защиты населения. Специалисты свяжутся с теми, кто решит внести разнообразие в чью-то жизнь.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти добыли семь тыс. тонн салаки.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: комитет по социальной защите населения, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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