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В Ленобласти добыли семь тыс. тонн салаки
Сегодня, 8:52
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В Ленобласти добыли семь тыс. тонн салаки

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Салака мигрирует дважды в год: весной, когда лед начинает таять, и осенью, перед замерзанием залива.

В Финском заливе началась миграция салаки. В Ленинградской области уже выловили семь тысяч тонн рыбы из годовой квоты в размере десяти тысяч тонн.

Администрация Ленобласти проинформировала, что салака мигрирует дважды в год: весной, когда лед начинает таять, и осенью, перед замерзанием залива.

Специалисты Государственной ветеринарной службы Ленинградской области проверяют состояние улова. Они утверждают, что рыба здоровая. Салаку предлагают в сети магазинов региона в вяленом и соленом виде.

Ранее мы сообщили о том, что лесной комплекс Ленобласти перевыполнил показатели по доходам на 4,7%.

Фото:  Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, рыба
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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