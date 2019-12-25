В Ленобласти добыли семь тыс. тонн салаки

Салака мигрирует дважды в год: весной, когда лед начинает таять, и осенью, перед замерзанием залива.

В Финском заливе началась миграция салаки. В Ленинградской области уже выловили семь тысяч тонн рыбы из годовой квоты в размере десяти тысяч тонн.

Администрация Ленобласти проинформировала, что салака мигрирует дважды в год: весной, когда лед начинает таять, и осенью, перед замерзанием залива.

Специалисты Государственной ветеринарной службы Ленинградской области проверяют состояние улова. Они утверждают, что рыба здоровая. Салаку предлагают в сети магазинов региона в вяленом и соленом виде.