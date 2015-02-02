Лесной комплекс Ленобласти перевыполнил показатели по доходам на 4,7%

Несмотря на сравнительно небольшую площадь лесов, регион занимает пятое место в стране по объему платежей в бюджет.

Лесной комплекс Ленинградской области превысил плановые показатели доходов от использования лесных ресурсов на 4,7% в текущем году. В федеральный бюджет направлено 2,17 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Несмотря на сравнительно небольшую площадь лесов, регион занимает пятое место в стране по объему платежей в бюджет. Это свидетельствует о том, что практически каждый лесной участок приносит доход государству и имеет арендаторов, которых можно призвать к ответственности за поддержание порядка и сохранение лесов, — подчеркнул председатель Комитета по природным ресурсам Фёдор Стулов.