  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лесной комплекс Ленобласти перевыполнил показатели по доходам на 4,7%
Сегодня, 13:41
255
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Лесной комплекс Ленобласти перевыполнил показатели по доходам на 4,7%

0 0

Несмотря на сравнительно небольшую площадь лесов, регион занимает пятое место в стране по объему платежей в бюджет.

Лесной комплекс Ленинградской области превысил плановые показатели доходов от использования лесных ресурсов на 4,7% в текущем году. В федеральный бюджет направлено 2,17 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Несмотря на сравнительно небольшую площадь лесов, регион занимает пятое место в стране по объему платежей в бюджет. Это свидетельствует о том, что практически каждый лесной участок приносит доход государству и имеет арендаторов, которых можно призвать к ответственности за поддержание порядка и сохранение лесов, — подчеркнул председатель Комитета по природным ресурсам Фёдор Стулов.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожске ликвидировали незаконную свалку.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, лесной комплекс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии