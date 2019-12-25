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Во Всеволожске ликвидировали незаконную свалку
Сегодня, 9:50
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Во Всеволожске ликвидировали незаконную свалку

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Местные органы власти подтвердили, что проблема успешно решена.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области сообщил, что на Почтовой улице во Всеволожске была устранена несанкционированная свалка, находившаяся рядом с контейнерами для мусора.

Местные органы власти подтвердили, что проблема успешно решена. Работы по уборке проводились в строгом соответствии с природоохранным законодательством.

Ранее комитет вынес предупреждение местным властям относительно этого участка.

Ранее мы сообщили о том, что владелец мусорного полигона под Гатчиной выплатит свыше 165-ти млн рублей.

Фото: пресс-служба Комитета госэконадзора Ленобласти

Теги: госэконадзор ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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