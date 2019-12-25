Во Всеволожске ликвидировали незаконную свалку

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области сообщил, что на Почтовой улице во Всеволожске была устранена несанкционированная свалка, находившаяся рядом с контейнерами для мусора.
Местные органы власти подтвердили, что проблема успешно решена. Работы по уборке проводились в строгом соответствии с природоохранным законодательством.
Ранее комитет вынес предупреждение местным властям относительно этого участка.
Ранее мы сообщили о том, что владелец мусорного полигона под Гатчиной выплатит свыше 165-ти млн рублей.
Фото: пресс-служба Комитета госэконадзора Ленобласти
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