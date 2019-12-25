Во Всеволожске ликвидировали незаконную свалку

Местные органы власти подтвердили, что проблема успешно решена.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области сообщил, что на Почтовой улице во Всеволожске была устранена несанкционированная свалка, находившаяся рядом с контейнерами для мусора.

Местные органы власти подтвердили, что проблема успешно решена. Работы по уборке проводились в строгом соответствии с природоохранным законодательством.

Ранее комитет вынес предупреждение местным властям относительно этого участка.