Владелец мусорного полигона под Гатчиной выплатит свыше 165-ти млн рублей

ООО "Монита" признано виновным в нарушении правил санитарной безопасности в лесах.

Сегодня вечером стало известно, что владелец крупного мусорного полигона ООО "Монита" стал виновным в нарушении правил санитарной безопасности в лесах. По иску госэконадзора Ленинградской области учреждение должно за вред, нанесенной природе, возместить 166,5 млн рублей.

Полигон ТКО, который располагается под Вырицей, приговорен к возмещению ущерба окружающей среде. Суд в полном объеме удовлетворил иск госэконадзора, который требовал взыскать с "Мониты" средства за загрязнения почвы в лесном фонде и в том числе за перекрытие поверхности земельного массивами вредными отходами.

Ранее Piter.TV писал, что в Петербурге на должность ликвидатора нелегальных мусорных свалок назначен новый оператор.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области