В Петербурге назначен новый ликвидатор нелегальных свалок

Им будет ГУП МБО-2. Однако только к 2026-му году.

В Санкт-Петербурге определился кандидат на должность ликвидатора нелегальных свалок мусора. Им после обязательной смены формы организации предприятия будет ГУП МБО-2, – сообщают в "Фонтанке" со ссылкой на слова председателя комитета по природопользованию Александра Германа.

Ранее место для мусороперерабатывающего комплекса у ГУП МБО-2 на Волхонке выкупил Невский экологический оператор, который до сих пор является региональным оператором по обращению с отходами. Однако с недавних пор предприятием вновь была закуплена техника для ликвидации нелегальных мусорных свалок.

Согласно новому закону о ликвидации унитарных предприятий, МБО-2 вскоре предстоит переформироваться в государственное бюджетное учреждение. Только после этого, то есть в 2026-м году, предприятие сможет приступить к обязанностям ликвидатора незаконных свалок мусора.

Ранее стало известно, что в связи с положениями нового законодательства в сфере унитарных предприятий будут реорганизованы "Ритуальные услуги".

Фото: freepik.com