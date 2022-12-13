В Невском районе пообещали в этом году ликвидировать около 20 нелегальных свалок

Ранее убиралось максимум пять свалок в год, а теперь этот показатель достиг 20.

В Невском районе за год ликвидируют около 20 несанкционированных свалок. Об этом заявил глава районной администрации Алексей Гульчук.

По словам госслужащего, администрация с 2022 года в четыре раза увеличила скорость уничтожения свалок. Гульчук отметил, что ранее убиралось максимум пять свалок в год, а теперь этот показатель достиг 20.

Отмечается, что факт организации незаконной свалки может квалифицироваться как административное правонарушение, а в каких-то случаях и как уголовное. Глава района призвал жителей не мусорить.

Ранее на Piter.tv: эконадзор проверил воздух около тлеющей свалки Гатчинском районе.

Фото: Pxhere.com