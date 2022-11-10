Омская область получит более 500 млн рублей на ликвидацию свалок

Михаил Мишустин рассказал о реализации нацпроекта "Чистая страна".

Омская область получит более 500 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в границах городов. Данное заявление сделал в ходе оперативного заседания с членами кабинета министров председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что данная работа ведется в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина и федерального проекта "Чистая страна".

Вопрос стоит очень остро. Это серьезная проблема для окружающей среды, только в границах Омска их четыре общей площадью около 190 га. Ведь они буквально мешают людям жить. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что ранее регион получал от государства около 300 миллионов рублей на проведение подготовительных работ по рекультивации двух крупных свалок. Глава правительства дал поручение профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко продолжать держать вопрос очистки территории на личном контроле.

Дополнительно кабмин РФ из бюджета направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.

Фото и видео: Правительство России