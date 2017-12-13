На доработку проектной документации по реставрации здания Биржи выделят 1,3 млрд рублей

Финансирование проекта осуществляется из средств федерального бюджета.

После расторжения контракта с компанией "ГазПроектСтрой" ведется поиск нового подрядчика для проведения реставрационных работ на здании Биржи в Петербурге. Как сообщается на портале государственных закупок, на эти цели выделено 1,4 миллиарда рублей.

Министерство культуры РФ, являющееся заказчиком, ожидает от нового исполнителя завершения разработки проектной и рабочей документации для реставрации объекта, который имеет федеральное культурное значение. Согласно документам закупки, подрядчику предстоит провести восстановление интерьеров цокольного этажа, лестничных пролетов, стилобата, а также технологического оборудования.

Финансирование проекта осуществляется из средств федерального бюджета. Завершение всех работ намечено на 30 октября 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что более 800 млн рублей выделят на новогоднее украшение Петербурга.

Фото: wikimedia.org/A.Savin