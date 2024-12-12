Беглов рассказал о реновации старых школ в Петербурге

Жители Северной столицы задали вопрос, который касается обновления школ в районах сложившейся застройки.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 12 декабря прошла прямая линия с губернатором города Александром Бегловым. Жители Северной столицы задали вопрос, который касается обновления школ в районах сложившейся застройки.

Стартовала программа строительства новых корпусов на месте советских школ. Задача непростая – чтобы обеспечить "петербургский стандарт" при том же количестве детей, новое здание должно быть в три раза больше старого. А значит под него должен быть соответствующий участок земли. Не везде такие условия есть. Много и других технических сложностей. Но мы будем двигаться в этом направлении там, где это возможно. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, спланирована программа капитального ремонта типовых школ с 60-х по 80-е годы в центре Петербурга. Учреждения получат дополнительные площади, спортивное ядро.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"