Сотрудник мастерской в Сергиево воспользовался машиной клиента

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего рецидивиста из Ленобласти. Ему вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), сообщили в надзорном ведомстве 20 марта.

Фигурант оказывал частные услуги по ремонту машин на территории гаражного кооператива на Красной улице в Сергиево. В начале декабря прошлого года местный житель поставил свой автомобиль Opel в мастерскую. Через несколько дней он приехал туда, чтобы проверить иномарку, но ее не было на месте. Сотрудник тоже отсутствовал. Оказалось, что злоумышленник ездил на авто потерпевшего по личным делам, в том числе по магазинам.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

