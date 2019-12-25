Из-за коммунальной аварии на Большевиков ограничена подача тепла и горячей воды

В настоящее время новую трубу готовят к установке.

Специалисты петербургской "Теплосети" ведут ремонтные работы на проспекте Большевиков. К утру 17 декабря энергетики демонтировали около 6 метров ненадежной магистрали диаметром 1,2 тыс. миллиметров. В настоящее время новую трубу готовят к установке.

Во избежание дополнительного отключения тепла и горячей воды у потребителей работы синхронизированы с ремонтом на Российском проспекте, 19, где приваривают 6,5 метров сети диаметром 1 тыс. миллиметров.

Подача горячего водоснабжения и отопления близлежащих зданий на время устранения технологических нарушений ограничена. Пресс-служба "Теплосети"

Дефект должны устранить в течение 30 часов, плановое время завершения ремонта на Российском проспекте – 15:00.

Фото: пресс-служба "Теплосети"