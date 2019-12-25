Из-за коммунальной аварии на Большевиков ограничена подача тепла и горячей воды

Специалисты петербургской "Теплосети" ведут ремонтные работы на проспекте Большевиков. К утру 17 декабря энергетики демонтировали около 6 метров ненадежной магистрали диаметром 1,2 тыс. миллиметров. В настоящее время новую трубу готовят к установке.
Во избежание дополнительного отключения тепла и горячей воды у потребителей работы синхронизированы с ремонтом на Российском проспекте, 19, где приваривают 6,5 метров сети диаметром 1 тыс. миллиметров.
Подача горячего водоснабжения и отопления близлежащих зданий на время устранения технологических нарушений ограничена.
Пресс-служба "Теплосети"
Дефект должны устранить в течение 30 часов, плановое время завершения ремонта на Российском проспекте – 15:00.
Ранее на Piter.TV: на улице Маршала Казакова отремонтировали тепломагистраль.
Фото: пресс-служба "Теплосети"
