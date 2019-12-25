Ремонт тепломагистрали на Российском проспекте временно ограничит подачу отопления и горячей воды в ряде домов

В минувшие выходные специалисты обнаружили дефект на изношенном участке трубы диаметром 1000 мм, построенной в 2005 году.

Во вторник, 16 декабря, специалисты АО "ТЭК СПб" проведут ремонтные работы на тепломагистрали на Российском проспекте, дом 19. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В минувшие выходные специалисты обнаружили дефект на изношенном участке трубы диаметром 1000 мм, построенной в 2005 году. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, работы назначены на рабочий день при положительной температуре окружающей среды.

Во время ремонтных мероприятий временно приостановится подача отопления в некоторые жилые дома района Ржевка-Пороховые, горячее водоснабжение при этом сохранится. Однако в отдельных зданиях одновременно прекратятся обе коммунальные услуги. Продолжительность работ ограничена техническими нормами и составит максимум 30 часов. Старт запланирован на 11:00 16 декабря.

Указанный участок входит в перечень инвестиционной программы ТЭК: уже в 2026 году компания начнёт капитальные строительные работы по замене устаревшей магистрали на российском проспекте от улицы Кржижановского до Товарищеского проспекта.

