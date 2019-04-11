  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До осени 2025 года в Петербурге отремонтируют Выборгский пешеходный тоннель
Сегодня, 16:54
123
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

До осени 2025 года в Петербурге отремонтируют Выборгский пешеходный тоннель

0 0

Начальная стоимость контракта составляет 80,5 млн рублей.

В Петербурге в ГБУ "Мостотрест" ищут подрядчика для ремонта Выборгского пешеходного тоннеля. Соответствующая информация появилась накануне на портале госзакупок. 

Планируются демонтаж штукатурки и облицовки, гидроизоляционные работы и восстановление. Работы необходимо выполнить до 7 сентября 2025 года. 

Заявки принимают до 13 декабря. Начальная стоимость контракта составляет 80,5 млн рублей. В этом году готовы потратить 10 млн рублей, в следующем – 70,5 млн рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Наличной улице завершили ремонт переправы через Смоленку. 

Фото: Wikipedia

Теги: выборгский тоннель, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии