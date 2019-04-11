До осени 2025 года в Петербурге отремонтируют Выборгский пешеходный тоннель

Начальная стоимость контракта составляет 80,5 млн рублей.

В Петербурге в ГБУ "Мостотрест" ищут подрядчика для ремонта Выборгского пешеходного тоннеля. Соответствующая информация появилась накануне на портале госзакупок.

Планируются демонтаж штукатурки и облицовки, гидроизоляционные работы и восстановление. Работы необходимо выполнить до 7 сентября 2025 года.

Заявки принимают до 13 декабря. Начальная стоимость контракта составляет 80,5 млн рублей. В этом году готовы потратить 10 млн рублей, в следующем – 70,5 млн рублей.

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Фото: Wikipedia