Дорожники завершили ремонт четырёх объектов в Выборгском районе Петербурга

В 2025 году специалисты дорожных служб Петербурга завершили реконструкцию четырех участков дорог в Выборгском районе, общая длина которых достигает около восьми км. О завершении работ информирует пресс-центра Смольного.

Ремонтные мероприятия проводились в рамках федеральной программы "Инфраструктура для жизни". Были обновлены поверхность и инфраструктура Светлановской площади и прилегающего участка Светлановского проспекта длиной 2,6 км. На данном отрезке уложено почти 90 тыс. кв.м свежего асфальтового покрытия, выполнена дорожная разметка и благоустроена территория вокруг.

Ещё один крупный объект реконструкции – четырехкилометровый участок проспекта Тореза, связывающий важные медицинские учреждения, включая клинику Российской Академии наук. Специалисты заменили асфальт на всей площади трассы площадью около 150 тыс. кв.м.

Третий отремонтированный участок – улица Есенина длиной чуть более километра, простирающаяся от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. Там проложено свежее асфальтовое покрытие площадью более 18 тыс. кв. м, обеспечивающее комфортный проезд к крупным транспортным маршрутам и расположенным поблизости учебным заведениям.

Фото: Правительство Петербурга