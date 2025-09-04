В Петербурге в рекордные сроки завершен ремонт Невского проспекта

Специалисты завершили масштабный ремонт Невского проспекта. Основные работы проводились на центральном участке магистрали длиной более 2,7 км, начиная от Адмиралтейского проспекта и заканчивая площадью Восстания, информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
Обновление главной улицы города длилось две недели — с 13 по 27 августа. Исполнителем проекта стало акционерное общество "ВАД". Компания провела фрезерование старых покрытий, восстановила крышки канализационных люков и укрепила участки дороги с наибольшей нагрузкой, установив там дополнительно 26 тыс. кв.м. стальной сетки. Всего обновлён асфальт на площади более тыс. кв.м.
Комплексный подход обеспечивал согласованность ремонтных работ не только на самой трассе, но и на расположенных поблизости инженерных сооружениях. Были заменены покрытия на Казанском мосту через канал Грибоедова, Зеленом мосту через реку Мойку и знаменитом Аничковом мосту через Фонтанку.
Перед основным этапом работ также проведены подготовительные мероприятия: обновлен асфальт на Дворцовом проезде и проведен ремонт трамвайных рельсов на пересечении Невского и Литейного проспектов.
Видео: КРТИ Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все