В Петербурге в рекордные сроки завершен ремонт Невского проспекта

Специалисты завершили масштабный ремонт Невского проспекта. Основные работы проводились на центральном участке магистрали длиной более 2,7 км, начиная от Адмиралтейского проспекта и заканчивая площадью Восстания, информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Обновление главной улицы города длилось две недели — с 13 по 27 августа. Исполнителем проекта стало акционерное общество "ВАД". Компания провела фрезерование старых покрытий, восстановила крышки канализационных люков и укрепила участки дороги с наибольшей нагрузкой, установив там дополнительно 26 тыс. кв.м. стальной сетки. Всего обновлён асфальт на площади более тыс. кв.м.

Комплексный подход обеспечивал согласованность ремонтных работ не только на самой трассе, но и на расположенных поблизости инженерных сооружениях. Были заменены покрытия на Казанском мосту через канал Грибоедова, Зеленом мосту через реку Мойку и знаменитом Аничковом мосту через Фонтанку.

Перед основным этапом работ также проведены подготовительные мероприятия: обновлен асфальт на Дворцовом проезде и проведен ремонт трамвайных рельсов на пересечении Невского и Литейного проспектов.

Видео: КРТИ Петербурга