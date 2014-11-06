Ремонт участка дороги Копорье – Ручьи завершен в Ленобласти

Подрядчиками были выполнены работы по укладке двух слоев современного асфальтного покрытия, созданы комфортные автобусные остановки, обновлена дорожная разметка и установлены соответствующие знаки.

Завершены дорожные работы на участке автомобильной дороги Копорье – Ручьи длиной более 11 км в Кингисеппском районе Ленинградской области. Ремонт выполнялся в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Согласно сообщению пресс-службы дорожного комитета Ленинградской области, реконструкция охватывала участок, пролегающий параллельно природоохранной территории Котельский заказник и населенному пункту Пятчино.

Ранее в нынешнем году аналогичные ремонтные мероприятия уже проводились на соседнем участке той же автодороги, прилегающем к селениям Нежново и Семейское.

Фото: Telegram / Dorogi_lo