На ремонт трамвайных путей в двух районах Петербурга выделят 2,4 млрд рублей

В Петербурге стартовали тендеры на капитальные ремонтные работы трамвайных путей в Выборгском и Фрунзенском районах. Сумма договоров составила 2,4 млрд рублей, объем работ затрагивает почти 14 км трамвайных маршрутов. Информация появилась на официальном сайте государственных закупок.

В Выборгском районе проведут реставрацию 7,37 км путей, пролегающих от Суздальского проспекта до проспекта Энгельса. На реализацию этого этапа выделяется около 1,3 млрд рублей.

Ремонтные работы во Фрунзенском районе охватят Бухарестскую улицу, где обновлению подвергнутся маршруты от Альпийского переулка до проспекта Славы общей протяженностью 6,51 км. Затраты на указанный этап составляют примерно 1,1 млрд рублей.

Исполнители обязательств возьмут на себя обязательства по замене дорожного покрытия, модернизации ливневой канализации, ремонту ограждений для пешеходов и восстановлению зеленых насаждений. Окончательное завершение всех этапов строительства запланировано на ноябрь 2027 года, при этом договоры остаются действительными до конца декабря того же года. Средства на модернизацию выделяются исключительно из бюджета города.

