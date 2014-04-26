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Из-за ремонта трамвайных путей на проспекте Стачек временно закрывается движение трамвая №52
Сегодня, 17:14
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Из-за ремонта трамвайных путей на проспекте Стачек временно закрывается движение трамвая №52

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Ограничения будут действовать с 24 по 31 декабря.

С 24 по 31 декабря закрывается движение трамвая №52 из-за ремонта изношенных трамвайных путей на проспекте Стачек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

Вместо трамвая на дороги выйдет троллейбус №12, который будет следовать по маршруту: Комсомольская площадь – Авангардная улица с интервалом движения 10-12 минут. Также дополнительно пустят троллейбусы по маршруту №48. 

Для проезда в кварталы Сосновой Поляны можно пользоваться автобусами №130, следующим от станций метро "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов".

Трамваи маршрута №36 будут следовать в объезд ремонтируемого участка по улицам Маршала Казакова и Десантников.

Ранее мы писали, что на Грибакиных закроется движение двух трамваев до конца года.

Фото: Piter.TV

Теги: движение, проспект стачек, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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