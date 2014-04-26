Из-за ремонта трамвайных путей на проспекте Стачек временно закрывается движение трамвая №52

Ограничения будут действовать с 24 по 31 декабря.

С 24 по 31 декабря закрывается движение трамвая №52 из-за ремонта изношенных трамвайных путей на проспекте Стачек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Вместо трамвая на дороги выйдет троллейбус №12, который будет следовать по маршруту: Комсомольская площадь – Авангардная улица с интервалом движения 10-12 минут. Также дополнительно пустят троллейбусы по маршруту №48.

Для проезда в кварталы Сосновой Поляны можно пользоваться автобусами №130, следующим от станций метро "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов".

Трамваи маршрута №36 будут следовать в объезд ремонтируемого участка по улицам Маршала Казакова и Десантников.

Ранее мы писали, что на Грибакиных закроется движение двух трамваев до конца года.

Фото: Piter.TV