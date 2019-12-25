На Грибакиных закроется движение двух трамваев до конца года

По данным комитета, с 23 по 31 декабря специалисты будут ремонтировать трамвайные пути на улице Грибакиных.

В понедельник, 20 декабря, стало известно, что в Невском районе Петербурга изменятся маршруты общественного транспорта. Временные изменения связаны с ремонтом трамвайных путей. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

По данным комитета, с 23 по 31 декабря специалисты будут ремонтировать трамвайные пути на улице Грибакиных. В связи с работами полностью закроют движение трамваев №24 и 27 на участке от конечной остановки "Трамвайный парк №7" до Рыбацкого.

На время ремонта трамваи заменят укороченные рейсы автобусов маршрута №115А, которые будут курсировать на участке от станции метро "Пролетарская" до станции метро "Рыбацкое" с интервалом 12-14 минут в часы пик. Добавим, что на дорогах также будут курсировать дополнительные коммерческие маршрутки №К-97 и К-239.

В комитете добавили, что при необходимости на проспекте Обуховской Обороны и Шлиссельбургском общественного транспорта усилят.

Ранее дорогу от Мурманского шоссе до Шлиссельбурга отремонтируют следующей весной. Благодаря двухслойному покрытию исчезнет колейность.

Фото: Piter.tv

