Дорогу от Мурманского шоссе до Шлиссельбурга отремонтируют следующей весной

Благодаря двухслойному покрытию исчезнет колейность.

В понедельник, 20 декабря, в официальном аккаунте дорог Ленинградской области в Instagram сообщили, что следующей весной отремонтируют участок подъезда от Мурманского шоссе до въезда в Шлиссельбург.

Специалисты полностью обновят 5 км дороги и закатают асфальт в два слоя, благодаря чему исчезнет колейность. Также укрепят обочины, поставят новые знаки. Отмечается, что тротуары, свет и велодорожки будут строится в рамках отдельного контракта. А ремонт затронет только асфальтирование.

Фото: Дороги Ленобласти / Instagram