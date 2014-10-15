На улице Льва Толстого начался ремонт трамвайных путей

ГАТИ предписала завершить работы не позже 25 апреля 2025 года.

В понедельник, 16 декабря, стартовали работы по ремонту трамвайных путей на улице Льва Толстого. В рамках программы обновления городской электрической инфраструктуры рабочие демонтируют старые рельсы и заменят верхнюю часть путей на участке от Большой Монетной улицы до Петропавловской улицы длиной 1,46 километра.

Предполагается, что после завершения ремонта скорость трамваев на улице Льва Толстого возрастёт. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предписала завершить работы не позже 25 апреля 2025 года. До этого времени движение транспорта на улице будет ограничено, включая перекресток с улицей Рентгена.

Для объезда предлагается воспользоваться улицами Льва Толстого, Петропавловской улицей, набережной реки Карповки и Большим проспектом ПС.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)