В Петербурге за 5 дней должны очистить крыши почти 5 тысяч зданий

Ответственные за содержание городских зданий – поликлиник, детских садов, школ и других важных социальных объектов по 20 декабря очистят кровли от снега и наледи.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин поручил ГАТИ назначить задания в специальной информационной системе контроля уборки. Ответственные за содержание городских зданий – поликлиник, детских садов, школ и других важных социальных объектов по 20 декабря очистят кровли от снега и наледи. В условиях продолжающихся аномальных осадков эту задачу выполнят за 5 дней на 4 800 зданиях.

Ответственные за содержание объектов должны будут загрузить в информационную систему "Объекты городской среды" фотоотчеты в формате "было/стало".

Выборочной проверкой отчетов займутся специалисты ГАТИ.

Коммунальные службы Петербурга активизировали уборку снега после рекордных осадков.

Фото: Piter.tv (архив)