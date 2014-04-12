Специалисты залатали две из трех пробоин в танкере Koala

В порту Усть-Луга производится проверка на герметичность корпуса аварийного танкера Koala, на котором недавно прогремел взрыв. На данный момент специалисты Балтийского филиала заделали 2 из 3 пробоин на судне, – сообщают в Морспасслужбе.
В скором времени водолазы начнут откачивать воду из шахт грузовых насосов танкера, чтобы начать осмотр внутренних помещений. Мазут, хранящийся в грузовых танках, специалисты держат разогретым – его температура составляет 38 градусов.
Морспасслужба продолжает мониторинг акватории и береговой полосы в районе аварии. Разлива нефтепродуктов не обнаружено
Морспасслужба
Ранее мы писали, что в районе петербургской дамбы был замечен ластоногий.
Фото: Морспасслужба
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