Работы по реконструкции станции метро "Технологический институт-1" вышли в активную стадию

Работы должны завершиться в сентябре этого года. Реконструкция идет уже год.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры рассказали о ходе реконструкции на станции метро "Технологический институт-1". На данный момент ведутся работы по полной замене эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода.

На станции уже завершили обустройство временных инженерных сетей, демонтировали эскалаторы и водоотливные зонты, перекрытия вестибюля и бетонных конструкций машинного зала, укрыли элементы декоративно-прикладного искусства.

На данный момент строители проводят гидроизоляционные работы чугунных тюбингов наклонного хода, устраивают железнобетонные конструкции наклонного хода и натяжной камеры, перекладывают кабельные линии на период строительства. Идет реставрация декоративно-прикладного искусства, стены из мрамора очистят и отполируют.

Напомним, вместо трех эскалаторов на станции сделают четыре. Такие работы проводят впервые. Открыть вестибюль планируют в сентябре 2021-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что станцию "Чернышевская" закроют на время реконструкции наклонного хода. Там также сделают увеличат количество эскалаторов.

Фото: gov.spb.ru