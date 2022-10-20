К сентябрю благоустроят спортивную площадку возле школы №197 на Фурштатской улице

Капитальный ремонт в учебном учреждении завершится 20 августа.

Спортивную площадку у школы №197 на Фурштатской улице в Петербурге благоустроят к началу учебного года. Капитальный ремонт в учреждении завершится 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного, ссылаясь на главу города.

Губернатор Петербурга сегодня обсудил со строителями и руководством школы ход ремонта. Кроме того, он осмотрел спортивную площадку, которая ранее относилась сразу к двум учебным заведениям. На ней нарушены конструкции резинового покрытия и ограждения, демонтировано оборудование, не приведен в нормативное состояние асфальт на подъезде.

Это уникальное учебное заведение с углубленным изучением естественных наук, у него много достижений. Город выделил финансирование. Рядом со школой – спортивная площадка в неудовлетворительном состоянии. Нужно исправить это к началу учебного года. Губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что до конца года на Васильевском острове достроят школу на 1375 мест.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)