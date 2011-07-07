Ремонт садовых скамеек продолжается в Ивановском саду

На сооружениях всегда большая нагрузка, поскольку зеленая зона популярна среди петербуржцев.

В Ивановском саду в Невском районе Петербурга продолжается ремонт садовых скамеек, рассказали в городском комитете по благоустройству 6 декабря.

На сооружениях всегда большая нагрузка, поскольку зеленая зона популярна среди петербуржцев. В саду много детских игровых элементов и две площадки с тренажерами.

Пространство расположено около одноименного карьера – самого крупного водоема района. Образовался он благодаря Императорскому фарфоровому заводу, для которого с XVIII века добывали песок.

Ранее на Piter.TV: петербургские улицы украшают зимними хвойными композициями.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга