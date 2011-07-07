  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ремонт садовых скамеек продолжается в Ивановском саду
Сегодня, 17:37
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ремонт садовых скамеек продолжается в Ивановском саду

0 0

На сооружениях всегда большая нагрузка, поскольку зеленая зона популярна среди петербуржцев.

В Ивановском саду в Невском районе Петербурга продолжается ремонт садовых скамеек, рассказали в городском комитете по благоустройству 6 декабря. 

На сооружениях всегда большая нагрузка, поскольку зеленая зона популярна среди петербуржцев. В саду много детских игровых элементов и две площадки с тренажерами. 

Пространство расположено около одноименного карьера – самого крупного водоема района. Образовался он благодаря Императорскому фарфоровому заводу, для которого с XVIII века добывали песок. 

Ранее на Piter.TV: петербургские улицы украшают зимними хвойными композициями. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: ивановский сад, комитет по благоустройству
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии