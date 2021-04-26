Ремонт Сиверского шоссе стартовал в Ленобласти

В настоящее время подрядчик расчищает полосу отвода и ремонтирует остановки.

В Ленинградской области начался ремонт Сиверского шоссе вдоль Вырицы и Мин. Дорожники приведут в порядок участок протяженностью в 13 километров.

По информации дорожного комитета региона, в настоящее время подрядчик расчищает полосу отвода и ремонтирует остановки. Затем уложат два слоя асфальта, укрепят обочины и установят знаки. Работы идут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском проспекте в Петербурге выполнили более 50% работ. На участке от площади Восстания до площади Александра Невского, протяженность которого составляет 1,5 километра, обновят около 30 тыс. квадратных метров покрытия.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти