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Ремонт Сиверского шоссе стартовал в Ленобласти
Сегодня, 13:08
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Ремонт Сиверского шоссе стартовал в Ленобласти

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В настоящее время подрядчик расчищает полосу отвода и ремонтирует остановки.

В Ленинградской области начался ремонт Сиверского шоссе вдоль Вырицы и Мин. Дорожники приведут в порядок участок протяженностью в 13 километров. 

По информации дорожного комитета региона, в настоящее время подрядчик расчищает полосу отвода и ремонтирует остановки. Затем уложат два слоя асфальта, укрепят обочины и установят знаки. Работы идут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". 

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском проспекте в Петербурге выполнили более 50% работ. На участке от площади Восстания до площади Александра Невского, протяженность которого составляет 1,5 километра, обновят около 30 тыс. квадратных метров покрытия.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: ленобласть, сиверское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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